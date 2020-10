Taralli, dolci siciliani della festa dei defunti

Il tarallo siciliano con la glassa è il biscotto tradizionale della festa dei defunti che si celebra l’1 ed il 2 novembre, almeno in Sicilia

Il tarallo siciliano è un biscotto molto dolce e aromatico del quale esistono diverse varianti che si diversificano per la glassatura, mentre gli ingredienti del biscotto sono identici.

La ricetta della nostra chef “zia Pina” è molto delicata e morbida, utilizza solo due tipi di glassa, quella al limone adatta a tutti i palati e quella al cioccolato per la gioa dei più piccoli.

Ingredienti per la pasta:

1 kg di farina 00 (800 per l’impasto e 200 per la lavorazione sul tavolo)



200 grammi di strutto

200 grammi zucchero semolato

40 grammi ammoniaca per dolci

4 uova

250 ml di latte (a temperatura ambiente)

1 limone (servono sia il succo per l’impasto, sia la buccia grattugiata per la glassa)

Ingredienti per la glassa:

1 kg zucchero semolato

250 ml di acqua

la scorza del limone grattugiato, o cacao in polvere amaro q.b.

PREPARAZIONE dei Taralli

Rompere le 4 uova e separare i tuorli dagli albumi; montare gli albumi a neve e metterli da parte; in un altra ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero, quindi unirvi lo strutto dopo averlo ammorbidito ma non sciolto e mescolare il tutto; ora al composto, aggiungiamo gli albumi montati a neve e mescoliamo nuovamente; finalmente possiamo aggiungere 800 gr. di farina poco per volta, alternandola con il latte ed il succo del limone in modo da ottenere un impasto morbido e senza grumi ; aggiungiamo ora metà della scorza del limone grattugiata ed amalgamiamo tutto. Se abbiamo lavorato bene, l’impasto ottenuto, sarà molto ma molto morbido; sul tavolo di lavoro versiamo i 200 gr di farina rimasti, in modo da creare un fondo, quindi prendiamo l’impasto e poniamolo sulla farina ed iniziamo ad impastare finché la farina non si sarà completamente amalgamata con l’impasto, nel mentre aggiungere l’ammonica e impastare bene, facendola amalgamare; ora possiamo iniziare a creare i taralli, lavoriamo la pasta facendo dei lunghi grissini e tagliamoli a pezzi di circa 20cm ciascuno, quindi intrecciamoli, abbiamo ottenuto il tarallo; posizioniamo i Taralli nella teglia su carta forno e distanziamoli, in quanto in cottura aumenteranno di volume; infornare in forno preriscaldato a 180°, lasciando cuocere per circa 10 minuti, devono comunque rimanere di colore chiaro, quindi farli raffreddare.

PREPARAZIONE della Glassa

in un tegame mettere lo zucchero semolato, l’acqua e la metà della scorza del limone grattugiata per i Taralli bianchi, o il cacao amaro per i Taralli al cioccolato; accendere il fuoco e portare il composto in ebollizione per qualche minuto mescolando lentamente; facciamo raffreddare il composto continuando a mescolare, quando incomincia ad essere cremoso possiamo immergere i taralli nella glassa dentro il tegame, poi con una pinza estrarli e lasciarli solidificare;

Come al solito… Buon appetito!