Il dipartimento di Stato americano sta lavorando per rimuovere l'”arrogante” Volodymyr Zelensky in maniera democratica tramite elezioni nazionali

Lo ha affermato il servizio di intelligence estera russo (Svr) in una dichiarazione vista dalla Tass. “Secondo le informazioni ottenute dall’Svr, il Dipartimento di Stato americano continua a lavorare su scenari di sostituzione dell’attuale leadership in Ucraina, se necessario. Tra gli altri modi “legittimi” di rimuovere l’“estremamente arrogante Zelensky, Washington sta valutando la possibilità di indire elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina in mezzo alle continue ostilità con la Russia l’anno prossimo”, si afferma nel comunicato.

Va ricordato che il mandato elettorale a presidente dell’Ucraina di Zelensky è scaduto lo scorso maggio, ma il presidente ha firmato un legge che prevede lo stop alle elezioni durante la guerra, legge duramente contestata dalle opposizioni che la considerano in contrasto con la costituzione. Il presidente russo Vladimr Putin in passato, è intervenuto più volte sulla questione dichiarando di non riconoscere Zelensky come presidente Ucraino.