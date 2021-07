Teatro. Attiva la prevendita dei biglietti di “L’Agghiastru di Inveges” in scena il 22-23-24 e 25 luglio a Sciacca

Attivato punto prevendita per l’acquisto ed il ritiro dei biglietti dello spettacolo teatrale “L’Agghiastru di Inveges”

“L’Agghiastru di Inveges” debutterà a Sciacca il prossimo giovedì 22 luglio ed andrà in replica il 23, 24 e 25 luglio in contrada Piana Scunchipani.

Al fine di far fronte ai protocolli anti Covid e per garantire al pubblico un ingresso immediato nell’area palcoscenico nel giorno delle rappresentazioni, l’organizzazione rende noto che sarà possibile ritirare o acquistare in prevendita i biglietti per lo spettacolo già da domani, giovedì 15 luglio, ed ancora venerdì 16 luglio e lunedì 19 luglio dalle ore 19:00 alle ore 21:00 presso i saloni della nuova chiesa della Perriera in via delle Azalee a Sciacca.

Resta perennemente attiva l’infoline per la prenotazione dei biglietti al numero 349 7533485. L’organizzazione precisa che i biglietti saranno nominativi.