Teatro. “L’agghiastru di Inveges”, il regista Salvatore Monte: quasi tutto pronto, a luglio si va in scena

Fervono i preparativi in vista della messa in scena della leggenda musicale dal tiolo “L’agghiastru di Inveges” per la regia di Salvatore Monte

I dettagli dello spettacolo che andrà in scena nel mese di luglio, saranno resi noti a breve nel corso di una conferenza stampa che vedrà dettagliare l’intera iniziativa che non si limiterà esclusivamente alla messa in scena dello spettacolo ma vedrà l’allestimento di un convegno ed un seminario, legati, ovviamente, al contesto del noto Albero saccense con un approfondimento culturale.

Come è noto lo spettacolo avrà luogo ai piedi del Grande albero, nell’area antistante l’ulivo secolare; ciò si potrà rendere possibile grazie alla grande disponibilità della famiglia proprietaria dell’appezzamento di terreno in cui insiste questo “monumento naturalistico” patrimonio storico della nostra città. Nei prossimi giorni l’organizzazione incontrerà il neo eletto direttivo del Comitato Piana Scunchipani per relazionare sull’iniziativa.



Saranno notevoli i dettagli che saranno svelati nel corso della conferenza stampa; ad oggi, nel frattempo, possiamo rendere noto il cast che prenderà parte allo spettacolo.

Impegnati gli attori Carmelo La Greca, Leonardo Di Vita, Calogero Cirafisi, Silvana Bono, Riccardo Plaia, Vittoria Turturici, Gabriele Russotto, Anna Lia Misuraca, Vincenzo Raso.

Impegnati, inoltre, un folto numero di piccoli attori, nuove leve, Gabriele Fazio, Vincenzo Bongiovì, Emanuela Bongiovì, Giuseppe Friscia, Martina Li Causi, Vittoria Casandra, Cristiano Alonge.

Prendono parte alla leggenda musicale anche sei ballerini: Alessio Turturici, Alberto Leggio, Maria Maniscalco, Accursio Taormina ed Alessia Barsalona.

Completano il cast artistico i coristi: Laura Rita Ciaccio, Alessandro Abruzzo, Anna Piantieri, Antonino Mandracchia, Calogero Marotta, Domenica Craparo, Francesca Giordano, Gabriella D’Angelo, Francesca Levatino, Maria Paola Maggio, Giovanni Rizzuto, Maria Luisa Fazio, Maurizio Parisi, Antonino Turturici, Roberta Corrao, Anna Catania, Alessandra Marino.

Il cast tecnico, composto da 15 elementi, sarà reso noto durante la conferenza stampa.