Teatro. Stasera la prima di “L’Agghiastru di Inveges” scritto e diretto da Salvatore Monte: ecco dove vederlo

Stasera c’è la “prima” dello Spettacolo teatrale dal titolo “L’Agghiastru di Inveges – una leggenda musicale” il nuovo spettacolo scritto e diretto da Salvatore Monte

Stasera Giovedi 22 e poi a seguire Venerdi 23, Sabato 24 e Domenica 25 Luglio, andrà in scena l’Oleastro di Inveges, nella location di contrada Scunchipani, a Sciacca. Si tratta della nuova avventura teatrale dei Salvatore Monte, che vede la presenza di 15 attori, 6 ballerini,15 coristi ed un folto numero di tecnici a supporto.

Lo spettacolo andrà in scena una sola volta a sera, alle ore 21.30 con ingresso del pubblico già a partire dalle ore 20:30.

I posti a sedere sono debitamente numerati per cui è stata attivata la prevendita dei biglietti, in rispetto di tutte le normative vigenti in maniera di prevenzione da Covid -19.

La produzione ha attivato un’infoline per qualsiasi genere di informazioni e per le successive prenotazioni. Il numero a cui ci si potrà rivolgere è il 3497533485.