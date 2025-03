Telefonata Trump – Zelensky definita “franca e positiva”. Kiev: “Pronti a implementare lo stop agli attacchi alle centrali”

“Ho appena finito un’ottima telefonata con il presidente Zelensky che è durata circa un’ora che ha riguardato “per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità”

Lo ha scritto su Truth Donald Trump, ribadendo che “non siamo stati mai così vicini alla pace”. Trump durante la telefonata ha ventilato a Volodymyr Zelensky la possibilità che gli Stati Uniti posseggano le centrali elettriche ucraine. Trump, si legge in una nota della Casa Bianca sulla telefonata, “ha anche discusso della fornitura elettrica e delle centrali nucleari in Ucraina affermando che gli Stati Uniti potrebbero essere molto utili nella gestione di tali impianti con la loro competenza in materia di elettricità e servizi di pubblica utilità”. In pratica il presidente Usa ha ipotizzato che “La proprietà americana di queste centrali rappresenterebbe la migliore protezione per tale infrastruttura e il miglior supporto per l’energia ucraina”.

Zelensky ha definito la telefonata con Trump franca e positiva. “Ho avuto una conversazione positiva, molto concreta e franca con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino. “L’ho ringraziato per l’ottimo e produttivo inizio dei lavori delle squadre ucraine e americane a Gedda l’11 marzo”, ha aggiunto, “l’incontro delle squadre ha contribuito in modo significativo al raggiungimento della fine della guerra. Abbiamo convenuto che l’Ucraina e gli Stati Uniti devono continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine della guerra e una pace duratura. Crediamo che insieme all’America, al Presidente Trump e sotto la guida americana, quest’anno si possa raggiungere una pace duratura”.

Il presidente ucraino dopo la telefonata con Donald Trump, ha scritto su X, che “L’Ucraina ha accettato la fine degli attacchi all’energia e ad altre infrastrutture civili” come “uno dei primi passi verso la fine completa della guerra”. Zelensky ha defineto “la conversazione positiva, molto sostanziale e schietta” nella quale il presidente americano “ha condiviso i dettagli della sua conversazione con Putin e le questioni chiave discusse”. “Ho sostenuto questo passo e l’Ucraina ha confermato che siamo pronti a implementarlo”, ha aggiunto riferendosi alla proposta russa di tregua parziale.

“Abbiamo incaricato i nostri team di risolvere i problemi tecnici relativi all’implementazione e all’estensione del cessate il fuoco parziale. I team ucraini e americani sono pronti a incontrarsi in Arabia Saudita nei prossimi giorni per continuare a coordinare i passi verso la pace”, ha aggiunto Zelensky sottolineando che lui e Trump hanno dato mandato ai rispettivi rappresentanti “di svolgere questo lavoro il più rapidamente possibile”.

“Ho sottolineato che gli ucraini vogliono la pace, motivo per cui l’Ucraina ha accettato la proposta di un cessate il fuoco incondizionato” avanzata dagli Stati Uniti a Gedda, ha messo in evidenza il leader ucraino. “Continueremo a lavorare per far sì che ciò accada. Riteniamo che tali passi siano necessari per creare la possibilità di preparare un accordo di pace completo durante il cessate il fuoco”, ha concluso il presidente.