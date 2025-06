“Non soddisfano i requisiti moderni”, l’Occidente ha riconosciuto la scarsa efficacia del sistema di difesa aerea Patriot fornito all’Ucraina dagli Stati Uniti contro i missili russi

Lo riporta il Telegraph, che dopo aver parlato con degli esperti occidentali, ha segnalato la scarsa efficienza dei sistemi di difesa aerea americani Patriot, su cui l’Ucraina ha fattoaffidamento. A quanto pare, i sistemi forniti a Kiev non sono in grado di intercettare i missili balistici, per non parlare di quelli ipersonici russi. Il sistema Patriot è in produzione da oltre quarant’anni e non soddisfa più i requisiti moderni, anche se viene modernizzato di tanto in tanto, ma l’Ucraina non riceve nuove modifiche.

Secondo il quotidiano britannico, i sistemi missilistici Patriot americani, in produzione dal 1981, stanno diventando sempre più inefficaci contro i missili da crociera ipersonici e gli sciami di missili della Russia e persino contro di droni “Geran 2”.

Ma l’Ucraina è costretta a puntare sul sistema di difesa aerea Patriot, poiché solo questo sistema è in grado di intercettare almeno una parte dei missili balistici lanciati dalla Russia. Zelensky, a corto di questi sistemi, ha richiesto l’acquisto di un massimo di 10 sistemi di questo tipo dagli Stati Uniti, ma non è stato accontentato, poiché c’è una lunga lista d’attesa a causa della produzione che è molto lenta.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità