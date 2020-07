Tennis. Campionato Regionale Serie D1: Partenza con il botto per il TC Saccense

“Partenza con il botto” per il TC Sciacca che ha battutto il CT Alicia Salemi 4-0 nel Campionato Regionale Serie D1, adesso basta un pareggio per i play off



Buona la prima per il team del Presidente Vincenzo Sclafani che s’impone con determinazione nell’incontro casalingo contro la formazione esperta e coriacea del CT Alicia. Ottime prestazioni dei nostri ragazzi, superlativi Domenico Caracappa e Mattia Iannì sorretti dalla forza e qualità di Gregorio Cordonnier. Con questa netta vittoria domenica prossima si va in trasferta presso il TC1 Palermo dove basta un pareggio per accedere ai play off. Un ringraziamento di cuore al Tennis Club Menfi per l’ospitalità e la concessione della struttura.

RISULTATI: GREGORIO CORDONNIER batte GIACALONE FRANCESCO 61 61. DOMENICO CARACAPPA batte GIACALONE ANTONIO 64 62. MATTIA IANNI batte AGATE EMANUELE 61 61. Nel doppio la coppia saccense batte CORDONNIER/CARACAPPA batte la coppia GIACALONE/RUSSO 64 63.