Tennis. Il campione Novak Djokovic potrà partecipare agli Australian Open senza vaccino anti-Covid

Manca ancora l’ufficialità, ma il campione nove volte vincitore della competizione australiana ed ex numero 1 del mondo questa volta può contare su un governo progressista meno aggressivo sugli obblighi vaccinali

Il campione serbo di tennis Novak Djokovic avrà il visto per partecipare alla prossima edizione degli Open d’Australia 2023, lo ha riferito l’emittente nazionale ABC e altri media. Il governo di Canberra ha così deciso l’ok per il nove volte vincitore della competizione australiana, nonostante il campione serbo fosse stato espulso dal paese lo scorso gennaio per la sua opposizione alla vaccinazione contro il Covid.

Proprio a causa della mancata vaccinazione, l’allora governo conservatore australiano, aveva deciso per il tennista serbo un divieto di rientrare in Australia per tre anni. Questa misura pare adesso che sarà annullata dal nuovo governo progressista guidato dal premier Anthony Albanese.

La misura contro Djokovic sarebbe stata inoltre “ingiusta” dato che l’Australia ha ormai revocato l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per chi entra nel Paese. Karen Andrews, l’ex ministro dell’Interno che firmò l’espulsione di Djokovic, oggi all’opposizione ha dichiarato che concedere il visto al campione di tennis serbo “sarebbe uno schiaffo per tutti gli australiani che si sono vaccinati”. Lo scorso anno Djokovic era stato trattenuto al suo arrivo a Melbourne dalle autorità locali e poi espulso poco prima dell’inizio del torneo.