Tennis. Usa stop a Djokovic perché non vaccinato: Masters 1000 di Indian Wells senza il n.1 al mondo diventa di serie B

Gli Stati Uniti hanno costretto Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, perché non vaccinato contro il Covid. Il Serbo non potrà giocare nemmeno il Masters di Miami

Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano, che con questa scelta, fuori da ogni logica di carattere medico, ma figlia della solita arroganza politica tutta a stelle e strisce, di fatto fanno harakiri: senza Novak Djokovic, n.1 al mondo di tennis, il torneo si auto declassa a serie B.

Il tennista serbo nelle scorse settimane aveva chiesto senza successo una speciale esenzione alle autorità americane, che sono state irremovibili negando qualsiasi deroga e quindi non permettendogli di giocare il Masters 1000 di Indian Wells. Ovviamente per lo stesso motivo Djokovic non potrà disputare l’altro Masters 1000 in programma tra due settimane a Miami, in Florida.