Tensione a Pontida, i giovani della Lega attaccano Tajani: “Scafista”, Salvini si scusa con Forza Italia

“Tajani, Tajani vaffan***o”, è uno dei cori che i giovani della Lega hanno intonato contro il ministro degli Esteri, reo di volere lo “Ius scholae”

Al raduno del Carroccio, nella tensostruttura allestita a Pontida, in provincia di Bergamo,si è consumato lo scontro tra i giovani militanti della Lega e Antonio Tajani, che in arrivo in corteo, tra fumogeni verdi e sventolio di bandiere anche con il Leone di San Marco, si sono presentati con uno striscione con la scritta “Ius scholae in vista, Tajani scafista?”.

Tra gli striscioni si legge anche ‘Salis, Orban ti aspetta’. Poi arrivati nel tendono è scattato lo slogan “secessione, secessione”. L’anticipo del raduno della Lega organizzato anche quest’anno a Pontida, nel pomeriggio è dedicato ai giovani del partito, che hanno colto l’occasione per urlare cori contro il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tjani (vaff..Tajani) che proprio oggi ha presentato a Milano la proposta di legge sullo ius scholae. Tanti i cori : “Noi siamo i giovani padani” e “secessione, secessione”.

Il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli, in una nota scrive “Le dichiarazioni che giungono da Pontida, ottusamente ingiuriose nei riguardi del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, provengono evidentemente da ignoranti, perché evidentemente ignorano il contenuto della proposta di Forza Italia sullo ‘Ius Italiae’ e intervengono scompostamente con slogan volgari e frasi fatte di miserabile livello”, Non da meno la dichiarazione del capogruppo azzurro al Senato, Maurizio Gasparri. “Se così fosse, sono certo che la la dirigenza della Lega – una volta lette – prenderà le distanze da tali inqualificabili parole e non farà mancare il leale sostegno al segretario Tajani”.

Poco dopo arrivano le scuse di Matteo Salvini: “Quei ragazzi sono 4 o 5 scemi, chiedo scusa a nome loro. Tajani è un alleato, ogni alleato è un amico” ha detto il leader della Lega da Pontida.