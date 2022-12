Tensioni tra Nord e Sud Corea. Droni nordcoreani su Seul, aereo militare sudcoreano si schianta: “sparati 100 colpi da 20mm”

Diversi droni nordcoreani hanno attraversato lo spazio aereo della Corea del Sud, che ha fatto decollare in risposta aerei ed elicotteri d’attacco, oltre a chiudere gli aeroporti di Incheon e Gimpo. Un aereo d’attacco KA-1 sudcoreano si è schiantato nella provincia di Gangwon (140 km a est di Seoul)

Tensione alle stelle tra Nord e Sud Corea oggi. Almeno cinque droni nordcoreani hanno violato stamani, alle 10:25 ora locale – le 2:30 di questa notte in Italia – lo spazio aereo della Corea del Sud, raggiungendo addirittura la capitale Seul. Gli UAV, i veicoli aerei senza pilota a comando remoto, hanno attraversato la linea di demarcazione militare e sono apparsi a Paju, Gimpo e sull’isola di Ganghwa-do. Lo hanno riferito le agenzie di stampa Yonhap e News1 citando l’esercito sudcoreano.

Pare che i droni nordcoreani fossero di piccole dimensioni, non più grandi di due metri. Uno di loro ha sorvolato i quartieri settentrionali di Seul. Gli altri quattro hanno volato nell’area dell’isola di Ganghwa. L’esercito sudcoreano ha immediatamente risposto a quella che è stata definita “una chiara provocazione del Nord”, facendo alzare in volo aerei da guerra ed elicotteri militari, oltre che sparando con la contraerea e chiudendo due aeroporti: quello di Incheon e Gimpo.

Da quanto riferito, l’esercito sudcoreano ha prima trasmesso messaggi di avvertimento, poi ha esploso colpi di avvertimento e alla fine ha avviato un’operazione per distruggere i droni. Durante tale operazione militare, un aereo da guerra KA-1 sudcoreano si è schiantato intorno alle 11:39 ora locale nella provincia di Gangwon, a 140 km a est di Seoul. I piloti sono sopravvissuti e non sono rimasti feriti, anche se sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L’agenzia di stampa Yonhap ha inoltre riportato che un elicottero militare dell’esercito sudcoreano ha sparato circa 100 colpi con un cannone da 20 millimetri contro uno dei droni nordcoreani, ma lo ha mancato non riuscendo ad abbatterlo. Il drone era stato avvistato sulla costa occidentale dell’isola di Gyodongdo, i militari hanno riferito che le operazioni sono state rese difficili dalla necessità, ovvia, di preservare i civili nell’area. L’ultima volta che i droni nordcoreani avevano violato il confine è stato nel 2017.