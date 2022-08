Tenta di salvare il figlio caduto sui binari, ma il treno travolge entrambi: morti sul colpo

Tragedia nella serata di ieri: padre e figlio morti travolti da un treno merci. Il papà ha tentanto di salvare il figlio che era sui binari

È accaduto intorno alle 21, di mercoledì sera nei pressi della stazione di Senigallia. Le vittime sono padre e figlio entrambi di Perugia, che erano in vacanza a Senigallia, come da anni erano soliti fare. La dinamica su cui indaga la Polfer è ancora da chiarire, ma dalle prime ipotesi, pare che l’uomo avrebbe cercato di mettere in salvo il figlio finito sulle rotaie, forse volontariamente e con il proposito di togliersi la vita, proprio mentre il treno sopraggiungeva.

L’uomo in un estremo disperato tentativo di salvare il figlio, lo avrebbe afferrato, ma il treno merci che sopraggiungeva li ha travolti. Entrambi sono morti sul colpo. L’ipotesi al momento è che il giovane volesse togliersi la vita e il padre abbia cercato invano di impedirlo.

Il traffico ferroviario lungo la linea adriatica, tra le stazioni di Senigallia e Marotta, è stato sospeso per ore per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria ed è ripreso poco prima dell’1 della notte.