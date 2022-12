Tenta rapina in hotel con un machete: guardia giurata gli spara alle gambe lo blocca e lo arresta

In piena notte tenta di rapinare un hotel con un machete ma non ha calcolato di trovare sulla sua strada un vigilantes che gli spara fermandolo



È accaduto la notte scorsa all’hotel B&B President di via Cecchi, alle spalle di piazza Baldissera, periferia di Torino. Il protagonista di questa “strana” rapina è il 40enne Giulio M., originario di Novara, ma residente a Torino, già noto alle forze dell’ordine e specializzato in farmacie.

Questi i fatti. Era da poco passata l’una quando il 40enne ha fatto irruzione nella hall dell’hotel con un machete in mano ed ha minacciato il portiere di notte intimandogli di consegnargli il contante nella cassa. Il rapinatore però non aveva calcolato che a fianco della reception ci fosse anche un vigilantes di 44 anni, che è intervenuto immediatamente impugnando la pistola e intimando al malvivente di posare a terra il machete. Ma il rapinatore per nulla intimidito ha continuato a minacciare il portiere con la mannaia, a quel punto la guardia giurata ha esploso un colpo di pistola, mirando alle gambe e ferendolo al ginocchio. Nonostante ferito e sanguinante il malvivente ha continuato a minacciare il dipendente chiedendo la consegna dei contanti, ma il vigilante lo ha raggiunto e dopo una violenta colluttazione l’ha immobilizzato.

Pochi minuti dopo nell’hotel, allertati dall’allarme anti-rapina, è arrivata una pattuglia della squadra Volanti che ha arrestato il rapinatore con l’accusa di tentata rapina. Il 40enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco dove è costantemente piantonato da un agente, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi dai medici.

Sull’accaduto indaga la polizia, convinta che il rapinatore non fosse solo, ma fuori ci sarebbe stato un complice che faceva da palo. Gli investigatori nelle prossime ore analizzeranno i filmati dell’impianto di video sorveglianza dell’albergo per cercare di individuare il complice, che probabilmente è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo della polizia.