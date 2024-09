Terme di Sciacca e Acireale, Schifani pronti 90 milioni: “Ci aspettiamo dai sindaci massima collaborazione”

“La volontà ferma e decisa del mio governo è quella di riaprire le due strutture e lo stanziamento di somme Fsc ne è chiara dimostrazione. Ci aspettiamo dai due territori la massima collaborazione perché questa è un’occasione irripetibile”

Queste le parole del presidente della Regione, Renato Schifani dirette al sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo e quello di Sciacca Fabio Termine, durante l’incontro d’ insediamento con i membri del tavolo tecnico, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri a Palazzo d’Orléans e che è servito ad avviare un dialogo paritario con l’ascolto delle richieste e delle proposte avanzate dai rappresentanti del territorio.

Schifani, ha illustrato i progressi nel percorso tecnico e amministrativo che punta alla riqualificazione e al rilancio dei complessi termali di Acireale e di Sciacca. “La volontà ferma e decisa del mio governo – ha detto Schifani – è quella di riaprire le terme di Acireale e di Sciacca e lo stanziamento di 90 milioni di somme Fsc ne è chiara dimostrazione”.

Il presidente della Regione ha sottolineato: “Ci aspettiamo dai due territori la massima collaborazione perché questa è un’occasione irripetibile. Stiamo lavorando per creare i presupposti per massimizzare l’appetibilità dell’avviso pubblico per la progettazione definitiva, la costruzione e l’affidamento della gestione ai privati, dopo la consultazione con il territorio. E lo facciamo seriamente, come è costume di questo governo, grazie all’impegno quotidiano dei direttori, che ringrazio. Il mio sogno è quello di restituire alla Sicilia queste due preziose realtà”.

All’incontro oltre ai sindaci dei due Comuni, erano presenti i dirigenti generali delle Attività produttive, Carmelo Frittitta, delle Finanze, Silvio Cuffaro, del Dipartimento regionale tecnico, Duilio Alongi, il consulente in materia del presidente Simona Vicari, Luciano Abbonato in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, che fornisce l’assistenza tecnica alla Regione, e il presidente del comitato civico Patrimonio termale di Sciacca, Antonino Porrello.

L’incontro è servito per informare le amministrazioni locali sulle strategie che il governo della Regione intende perseguire e per illustrare le attività svolte dai dipartimenti regionali coinvolti nelle procedure. Prosegue l’attuazione dei punti fissati nel cronoprogramma stilato nell’ultima riunione, lo scorso 25 luglio, per la risoluzione delle questioni tecniche e burocratiche per la piena fruizione delle proprietà immobiliari e per il ripristino e la valutazione delle acque termali dei due impianti. Mentre per Acireale non sono emerse problematiche, per Sciacca si sta definendo la risoluzione delle criticità.