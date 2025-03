Terminata la telefonata tra Trump e Putin, tregua più vicina: si inizia con “Stop attacchi a centrali energetiche”

È terminata poco dopo le 17 ora italiana la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin iniziata alle 15 e durata poco più di due ore



Lo riferisce la Casa Bianca aggiungendo che “la telefonata è andata bene”. “I leader hanno concordato che il movimento per la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente” si legge nel resoconto della Casa Bianca sulla telefonata tra i due presidenti.

“Oggi il presidente Trump e il presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura”, si legge ancora nel resoconto.

Anche dal Cremlino arrivano dichiarazioni simili: “Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa, Donald Trump si sono espressi a favore della normalizzazione delle relazioni bilaterali tra Russia e Usa “alla luce della loro responsabilità condivisa per la stabilita’ nel mondo”, scrive la Tass, aggiungendo che “Il presidente russo Vladimir Putin ha detto all’omologo americano Donald Trump, durante la telefonata di oggi, di essere “pronto a elaborare insieme soluzioni” che siano “sostenibili” per “risolvere la situazione in Ucraina”.

Secondo l’agenzia statale russa i due leader “hanno confermato la loro intenzione di proseguire gli sforzi per risolvere il conflitto ucraino”, aggiungendo che il Cremlino riferisce che: “Nel contesto dell’iniziativa per il cessate il fuoco, Vladimir Putin ha detto che gli Usa devono fermare la mobilitazione ucraina e l’invio di armi a Kiev.

Inoltre nel corso della loro conversazione telefonica il presidente russo, Vladimir Putin “ha risposto positivamente all’idea di una rinuncia reciproca delle parti in conflitto agli attacchi alle infrastrutture energetiche per 30 giorni e ha dato ordine all’esercito russo di attuare questa proposta”. Lo rende noto il Cremlino citato da Ria Novosti, aggiungendo che “Russia e Ucraina scambieranno 175 prigionieri di guerra”.