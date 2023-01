Termini Imerese. Bimba di 4 anni travolta da un’auto mentre esce da un cancello: muore dopo l’arrivo in ospedale

Una bimba di appena 4 anni è stata travolta da un’auto mentre usciva dal cancello della sua casa: è morta poco dopo l’arrivo in ospedale



È accaduto in via Alessandro Manzo della contrada Chiarera a Termini Imerese, nel palermitano. Secondo una prima ricostruzione, Patrizia R. una bimba di 4 anni stava uscendo dal cancello di casa, quando è sopraggiunta un’auto che l’ha travolta. Nell’impatto la piccola è rimasta gravemente ferita e i familiari l’hanno trasportata di corsa all’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove i medici purtroppo hanno fatto potuto fare nulla per salvarla. Non appena la notizia del decesso è trapelata, al pronto soccorso ci sono stati momenti di tensione e per riportare la calma sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che stanno accertando le responsabilità. Intervenuti anche gli agenti della polizia di stato e i carabinieri.

Subito dopo è arrivato il cordoglio del sindaco di Termini Imerese Maria Terranova: “La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia”. Il sindaco inoltre ha annullato gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo e il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.