Terrasini. Due pitbull aggrediscono 4 persone sul lungomare: tutti feriti gravi, uno è in codice rosso

Due pitbull sono sfuggiti al proprietario ed hanno aggredito e ferito in modo molto grave quattro persone, uno dei quali è in codice rosso

È accaduto nella mattinata di ieri, sabato 8 ottobre sul lungomare di Terrasini (Palermo). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’accaduto, i cani sarebbero scappati da una proprietà privata e hanno aggredito prima il proprietario e poi un passante, poi sono riusciti ad uscire dalla proprietà ed hanno prima aggredito un uomo sul lungomare ed infine hanno raggiunto la spiaggia dove hanno aggredito la quarta persona.

I feriti hanno 86, 46 e 72 anni e 69 anni il più grave, – sarebbe quello aggredito sul lungomare – che per liberarlo dalle fauci dei due animali è stato necessario l’intervento di un carabiniere che ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia. Gli altri tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Partinico. Tutti hanno riportato ferite alle braccia, alle gambe e al volto. La proprietaria dei cani, è una donna di 42 anni, che rischia una denuncia per omessa custodia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, gli agenti della polizia municipale di Terrasini, i veterinari e gli accalappiacani del Comune che hanno catturato i due cani.