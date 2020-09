Terrasini (PA). Sub 25enne disperso da stamattina trovato morto sott’acqua

È stato trovato morto il sub che da stamattina risultava disperso: il corpo senza vita è stato recuperato da una motovedetta della guardia costiera



Il corpo di Emmanuele Virga, 25enne palermitano è stato individuato dalle parti di Capo Rama al largo di Terrasini e poi portato sulla terraferma da una motovedetta della guardia costiera, dove si attende l’arrivo del medico legale.

Il giovane questa mattina si era recato su una scogliera sotto il lungomare Peppino Impastato insieme a un amico, che però era rimasto a pescare con una canna. Il 25enne invece si è immerso portando con sé una boa e un fucile. Le condizioni meteo non erano ottimali e in poco tempo il mare si è agitato e si è messo a piovere, situazione che ha allarmato l’amico sulla scogliera, che non vedendolo rientrare ha lanciato l’allarme chiamando il numero d’emergenza.

Immediatamente si sono attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati i militari della guardia costiera e della finanza con le loro motovedette, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco ed un elicottero. Il gruppo ha iniziato le ricerche e dopo qualche ora sono state trovate le attrezzature del 25enne e poco dopo sott’acqua anche il corpo senza vita.