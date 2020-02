Terrasini. Rissa fuori dalla discoteca, accoltellato 21enne: muore prima dell’arrivo in ospedale

Una rissa fuori da una discoteca nella notte con un epilogo tragico: un ragazzo è morto accoltellato

È accaduto intorno alle 4 nella piazzetta Titi Consiglio, a pochi metri dalla discoteca Millennium di Terrasini, in provincia di Palermo. La vittima è Paolo La Rosa, di 21 anni, figlio del titolare del ristorante Grace di Cinisi, residente in via Aldo Moro a Cinisi.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, dopo la chiusura della discoteca, sarebbe stato coinvolto in una rissa che è degenerata nel sangue, il 21enne sarebbe stato colpito da più fendenti al collo, al torace e allo stomaco. Subito soccorso, La Rosa è stato e trasportato da un’ambulanza de 118 all’ospedale di Partinico, dove però è arrivato già morto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Carini che hanno avviato le indagini. Diversi testimoni sono stati già ascoltati e i militari stanno visionando le immagini delle telecamere della zona, sperando possano dare elementi utili ad identificare i partecipanti alla rissa.