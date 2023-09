Terremoto in Marocco: è un’ecatombe, le vittime del sisma salgono ad oltre 1.000 – VIDEO

Il bilancio ancora provvisorio delle vittime è tragico, nel terremoto che ha colpito nella notte il Marocco i morti hanno superato le mille unità e altrettanto i feriti

L’epicentro del sisma, di magnitudo 6,8 secondo l’Istituto Americano di Geofisica (USGS), ma 7.0 per l’Istituto di Rabat, ha colpito a sud-ovest della citta’ di Marrakech, 320 km a sud della capitale Rabat. Il numero maggiore di vittime si contano nella provincia di Al-Haouz. In Marocco è stata una notte di paura e devastazione la forte scossa di terremoto ha scosso l’intero paese, con echi anche nelle nazioni confinanti, la Mauritania, l’Algeria e perfino in Portogallo.

Il bilancio ancora provvisorio è di 1.037 morti e 1.204 feriti, “di cui 721 in condizioni critiche”, ha precisato il ministero, aggiungendo che il sisma ha fatto crollare diversi edifici, in particolare nelle province e nei comuni di al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech.

Il primo bilancio ufficiale è arrivato nella notte fonda, le 4 di mattina in Italia, dopo che per ore immagini inquietanti giravano sui social: rovine, macchine danneggiate, moschee che tremavano e crollavano, fiumi di persone che si riversavano nelle strade in preda al panico. Una trentina di lunghi secondi che hanno scioccato il Paese.