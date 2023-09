Terremoto in Marocco: i morti salgono ad oltre 2 mila i feriti sono 2.059 – VIDEO

Il numero delle vittime del potente terremoto che ha colpito il Marocco è salito a 2.012, i feriti sono a 2.059, di cui 1.404 in condizioni critiche. Il bilancio precedente era di 1.305 morti

Lo ha riferito la televisione di Stato marocchina citando il ministero degli Interni. Il Re ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale. La scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a 70 km da Marrakech delle 4 di mattina di ieri è durata 30 secondi. La terra ha tremato anche a Rabat, Casablanca, Agadir ed Essaouira

Interi villaggi di montagna spazzati via; centinaia di famiglie decimate e migliaia di persone sdraiate nelle piazze per la loro seconda notte fuori dalla propria casa. Il sisma che ha colpito il Marocco nella notte di ieri, alle 23.11, ha devastato la regione a sud-est di Marrakech. L’ultimo bollettino del ministero dell’Interno definisce la portata dell’ecatombe: 2.012 morti e 2.059 feriti, di cui 1.404 gravi.

La maggior parte dei deceduti si concentra nella provincia di Al Haouz (1.293 persone) e, in misura minore, a Taroudant (452), entrambe situate a sud di Marrakech, dove la cifra dei decessi si è fermata a tredici. Al Haouz e’ l’epicentro della scossa di magnitudo 6,8 gradi, a una profondità di 18,5 chilometri, secondo l’esservatorio geologico americano (Usgs). Il Centro nazionale marocchino per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) ha indicato una magnitudo pari a 7 gradi della scala Richter a una profondita di 8,5 chilometri.

In ogni caso si tratta della scossa più forte mai registrata nella storia del Paese. L’ultima che si avvicina per portata – magnitudo 5,7 – risale al 1960 ad Agadir, non molto lontano dalla regione colpita. Allora fece 12 mila morti (un terzo della popolazione locale dell’epoca). La piu’ recente nel 2004, ad Al Hoceima, con 628 morti e 926 feriti (6,3 gradi).