Terremoto in Turchia: ecco il terribile momento in cui un palazzo si sbriciola in pochi secondi

Alcune persone stanno riprendendo l’edificio, probabilmente già compromesso dalle violente scosse, quando avviene il crollo https://www.fattieavvenimenti.it/wp-content/uploads/2023/02/Turchia-crollo-palazzo.mp4 La prima scossa, quella di maggiore potenza, di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 04:17 ed ha avuto come epicentro Gaziantep. A seguire ne sono arrivate altre sette, anche queste di forte intensità. Il bilancio ancora provvisorio e di oltre 711 persone decedute nei crolli degli edifici. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/