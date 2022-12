Terribile frontale tra 2 auto: giovane 28enne muore carbonizzato nella propria auto. Coinvolto anche un furgone

Tragedia nella tarda serata di ieri, nello scontro tra 3 mezzi, un giovane è rimasto intrappolato nelle lamiere della sua auto che è andata a fuoco morendo carbonizzato

È accaduto poco dopo le 17.30 di ieri, venerdì 30 dicembre, in via Torre Mandelli, una strada che porta verso la valle del fiume Ticinodi, nella zona di Romentino, in provincia di Novara. La vittima è Leonardo Politica di 28 anni, morto carbonizzato nella propria auto. Il giovane era alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta che si è scontrata frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario. Nell’impatto coinvolto anche un furgone. Secondo una primo ricostruzione, ma le cause sono in corso di accertamento, pare che l’incidente possa essere stato determinato da un sorpasso. Una delle due vetture avrebbe tentato di superare il furgone, scontrandosi però con l’altra.

Nel violento impatto sia la Mercedes che l’Alfa Romeo Giulietta si sono incidiate e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, fortunatamente il conducente della Mercedes è riuscito a uscire prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo, mentre il 28enne al volante della Giulietta è rimasto intrappolato tra le lamiere e quando i pompieri lo hanno tirato fuori ormai senza vita. I conducenti dell’altra auto e del furgone sono stati portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia municipale