Tesla Model Y va fuori controllo e a tutta velocità uccide 2 persone: il filmato è terrificante

Una Tesla Model Y fuori controllo ha sfrecciato per le strade di una provincia cinese, uccidendo due persone e ferendone tre prima di schiantarsi contro un edificio all’inizio di questo mese

L’incidente è avvenuto il 5 novembre nella città di Chaozhou, che si trova lungo la costa cinese appena a nord-est di Hong Kong. Il terrificante filmato mostra una Tesla Model Y bianca che accelera improvvisamente dopo che l’autista sembrava cercare di parcheggiare l’auto, per poi sfrecciare a velocità strazianti attraverso strade trafficate.

La famiglia dell’autista ha riferito ai media locali che l’uomo di 55 anni ha perso il controllo dell’auto e che non avrebbe risposto quando ha premuto il pedale del freno. Tesla ha dichiarato che sta indagando sull’incidente. Nel video si nota che il pedale del freno dell’auto non è mai stato inserito mentre la Tesla stava sfrecciando per la città. La sua folle corsa è terminata contro una vetrina di un negozio.