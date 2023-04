Test di Allarme nel Regno Unito: “10 secondi su tutti i cellulari” per prepararsi a “pericoli mortali”

Domani 23 aprile alle ore 15:00 ora di Greenwich un sistema di allarme attiverà tutti i cellulari del Regno Unito che emetteranno un segnale sonoro di 10 secondi simile ad una sirena ed un messaggio di pericolo apparirà a schermo

Tira una brutta aria in Europa. Domani, domenica 23 aprile alle 15:00 di Londra, tutti i cellulari dei cittadini residenti nel Regno Unito si attiveranno all’unisono, trasmettendo per dieci secondi una sirena di allarme e una vibrazione.

Sullo schermo di tutti i cellulari apparirà il seguente messaggio: “Questo è un test di allerta nazionale per le situazioni di emergenza. Un servizio del governo britannico che in futuro vi avvertirà se c’è un pericolo mortale”. E ancora: “in una reale emergenza, seguite le istruzioni di questo allarme per mettervi al sicuro”, si legge nelle anticipazioni su testo del messaggio, che invita a visitare il sito del governo per maggiori informazioni e si chiude ribadendo che “questo è solo un test. Non dovete fare niente”.

Al momento, infatti, si tratta solo di un’esercitazione voluta dal governo per testare il nuovo sistema di allarme in caso di emergenza nazionale, come terremoti, incidendi e disastri vari. Tuttavvia, in tempi in cui sui mass media non si fa altro che parlare di arsenali atomici, di certo questa notizia non fa ben sperare.