The Economist: USA stufi degli europei che continuano a rafforzare Kiev militarmente e finanziariamente bloccando negoziati di pace

“Diversi funzionari (americani) si dicono stanchi degli sforzi unilaterali dell’Europa per rafforzare militarmente e finanziariamente l’Ucraina. Queste iniziative indeboliscono la leva negoziale di Washington nei confronti di Mosca”

Lo riferisce The Economist riferisce in un articolo nel quale spiega dettagliatamente come l’amministrazione Trump stia avendo crescenti difficoltà a negoziare un cessate il fuoco per l’Ucraina, a causa degli aiuti europei.

L’articolo intitolato “Il cessate il fuoco di Trump sta scivolando via” rileva che Washington teme che il sostegno europeo a Kiev – non coordinato con gli Stati Uniti – renda più difficile ottenere concessioni da parte russa, ostacolando la strategia di Trump, che punta a una de-escalation controllata e a un cessate il fuoco negoziato.

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e l'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, andranno a Parigi da oggi 16 aprile fino al 18 per colloqui con le controparti europee per promuovere l'obiettivo del Presidente Trump di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e fermare lo spargimento di sangue", ha confermato oggi il Dipartimento di Stato. È evidente che i due rappresentanti statunitensi chiederanno al presidente Macron, tra i più convinti sostenitori nel proseguire la guerra, di cambiare atteggiamento.