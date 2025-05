The Guardian: il ministro delle finanze tedesco ha bloccato le consegne dei missili Taurus all’Ucraina

Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, rappresentante del Partito socialdemocratico (SPD), si è espresso contro e di fatto bloccato l’invio di missili Taurus all’Ucraina

Lo scrive il quotidiano britannico The Guardian, secondo cui nonostante le forti dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz sugli aiuti militari “illimitati”, i piani per la fornitura di Taurus a Kiev, di cui ha parlato all’inizio di maggio 2025, non saranno attuati a causa della posizione del capo del Ministero delle finanze del governo tedesco. La promessa di Merz fatta durante un recente incontro con Zelensky, ha dunque preso una piega piuttosto inaspettata.

Sempre secondo il Guardian, il ministro delle finanze tedesco si è espresso contro lo stanziamento di fondi per i Taurus a causa del loro costo elevato e del lungo addestramento del personale militare ucraino. Inoltre appare probabile che gli avvertimenti di Mosca che avrebbe considerato la Germania parte attiva in guerra, in caso di attacco con questi missili sul territorio russo abbiano avuto effetto. senza gli specialisti tedeschi, sia militari che civili, infatti, l’impiego in combattimento del Taurus è impossibile, quindi diventerebbero un obiettivo legittimo per le Forze armate russe se fossero comparsi in Ucraina.

La formazione degli specialisti ucraini dovrebbe durare almeno sei mesi, scrive The Guardian, ma anche in questo caso non si può evitare la presenza diretta delle truppe tedesche in Ucraina. Ciò potrebbe essere percepito dalla Russia come un coinvolgimento diretto della Germania nel conflitto. Preoccupazioni simili avevano già portato in precedenza il governo tedesco era guidato da Olaf Scholz al rifiuto di fornire Taurus a Kiev.

La strategia sembra quindi cambiata, ed invece di consegne dirette, Berlino ha offerto a Kiev la possibilità di produzione congiunta in Ucraina di un veicolo a lungo raggio di sua proprietà, di fatto un Taurus con nome diverso. Alla fine di maggio 2025, Merz e il presidente Zelensky hanno concordato di stanziare cinque miliardi di euro a Kiev per questo progetto, che diventerà una nuova forma di cooperazione militare. Tuttavia, secondo il quotidiano britannico, gli esperti vedono in questo cambio più un’“incertezza strategica” che una vera e propria determinazione di Berlino ad aiutare l’Ucraina.

I volenterosi con le parole si dicono pronti ad inviare soldati in aiuto i Kiev, ma temono che senza la protezione degli Stati Uniti, si troveranno a dover affrontare uno scontro diretto con la Russia. Trump infatti ha detto più volte che questa non è la sua guerra e che le sue priorità sono la Cina e l’Iran.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità