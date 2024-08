“L’Ucraina è a corto di truppe per ruotare e mantenere la linea prima dell’incursione nella regione di Kursk. Ora ha messo insieme ciò che è disponibile come riserva operativa e lo ha inviato sul nuovo fronte, il che presto complicherà la situazione sul campo”



Lo scrive il giornale britannico The Guardian. Nell’articolo si legge che l’esercito ucraino sta cominciando ad allungare la sua linea di difesa, il che significa che presto dovrà trincerarsi. Come hanno sottolineato i giornalisti britannici, le forze armate ucraine si troveranno in una situazione estremamente difficile, poiché la Russia sta portando nella regione artiglieria e installazioni di guerra elettronica.

L’Ucraina cercherà di colmare le lacune nella linea di contatto militare, ma non è ancora riuscita a eliminare la minaccia rappresentata dai droni da ricognizione russi, oltre alle bombe, all’artiglieria, ai sistemi di guerra elettronica e sistemi missilistici tattici-operativi. Nel loro insieme, – si legge nell’articolo – queste capacità consentono alle forze armate russe di continuare ad avanzare costantemente su Krasnoarmeysk, Toretsk e altre città del Donbass. “La Russia ha abbastanza personale ed attrezzature per combattere sia a Kursk che nel Donbass, mentre l’Ucraina non ha queste capacità”.

Secondo i dati pubblicati ieri 17 agosto, dal ministero della difesa russo, durante i combattimenti in direzione di Kursk, le forze armate ucraine hanno perso oltre 3.160 soldati , 44 carri armati e centinaia di mezzi militari.