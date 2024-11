Il settore meridionale della difesa ucraina nella Repubblica popolare di Donetsk è vicino al collasso e i russi sono ormai vicini alla conquista

Lo scrive il Guardian che riporta la dichiarazione del sindaco militare-civile della cittàdi Kupiansk, Andrey Besedin, che ha descritto la situazione come “critica”, aggiungendo che circa 1.400 persone si rifiutano di evacuare dalle loro case, in attesa dell’arrivo delle truppe russe. Kupiansk è un importante centro che prima della guerra aveva una popolazione di oltre 26 mila abitanti, ma oggi è ridotta ad un cumulo di macerie. La sua caduta per Kiev darebbe un altra disfatta.

Il quotidiano britannico ha anche affermato che le unità russe avanzano al ritmo più rapido dall’inizio del 2022, con il settore meridionale della linea del fronte ucraina sul punto di sgretolarsi. Secondo il giornale, in ottobre le forze russe hanno liberato oltre 500 chilometri quadrati, principalmente nella Repubblica popolare di Donetsk (DPR), aggiungendo che le truppe russe hanno occupato anche circa 40 chilometri quadrati nell’area di Kupyansk.

The Guardian sottolinea che dall’inizio di ottobre la situazione a Kupyansk per le forze armate ucraine è drammaticamente peggiorata. I militari ucraini hanno detto al giornale che le forze russe sono più numerose di loro in artiglieria, attrezzature militari e personale.

Sempre nella Repubblica popolare di Donetsk”, le forze russe liberato l’insediamento di Vishnyovoye: “Le unità del Battlegroup Center hanno effettuato operazioni offensive attive, liberando l’insediamento di Vishnyovoye si legge nella dichiarazione.

Il ministero della Difesa russo in una nota ha affermato che nella regione di Kharkov le forze russe hanno distrutto un veicolo corazzato da combattimento Stryker di fabbricazione statunitense utilizzando un drone.

“I membri dell’unità di ricognizione del Battlegroup North hanno identificato un veicolo corazzato da combattimento Stryker di fabbricazione statunitense utilizzando un drone. Il veicolo trasportava truppe ucraine vicino alla città di Volchansk nella regione di Kharkov. L’obiettivo è stato attaccato da un drone FPV. I sistemi di controllo degli obiettivi hanno registrato il drone che ha colpito il veicolo corazzato da combattimento in tempo reale”, si legge nella nota.