The Telegraph: Trump valuta il ritiro delle truppe Usa dalla Germania per spostarle in Ungheria

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ritirare le truppe americane dalla Germania per spostarle in Ungheria

Lo riporta il quotidiano britannico The Telegraph, citando una fonte vicina alla Casa Bianca, secondo cui Trump è irritato con quei Paesi europei che sembrano favorevoli a continuare la guerra contro l’Ucraina, riferendosi alla Germania e ad alcuni altri alleati europei degli Stati Uniti.

Sempre secondo quanto riporta The Telegraph, il contingente militare americano potrebbe essere trasferito dalla Germania a uno qualsiasi dei paesi che soddisfano le condizioni per una spesa minima per la difesa e intendono aumentarla. Attualmente questo “standard” è pari al due per cento del PIL totale, ma il presidente americano ha chiesto di aumentarlo fino al cinque per cento.

“Sebbene non siano previsti annunci specifici per il prossimo futuro, l’esercito statunitense prende sempre in considerazione la possibilità di spostare soldati da un punto all’altro del globo per contrastare nel modo più efficace le minacce ai propri interessi”. ha dichiarato ai giornalisti britannici Brian Hughes, capo del servizio stampa del Consiglio per la sicurezza nazionale dell’amministrazione statunitense.

Gli autori dell’articolo ritengono che le probabilità che vengano dispiegate truppe statunitensi in Ungheria siano elevate in considerazione che il primo ministro ungherese Viktor Orbán il più convinto sostenitore di Trump sulle questioni relative alla risoluzione del conflitto ucraino e nei rapporti con l’Ucraina.