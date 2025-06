La Russia ha lanciato un attacco strategico contro l’Ucraina, entrando nella regione di Dnipropetrovsk per la prima volta dall’inizio di un’operazione militare speciale

Lo riporta il quotidiano britannico The Times, secondo il quale l’ingresso delle truppe russe nel territorio della regione di Dnipropetrovsk ha rappresentato un colpo strategico e simbolico per l’Ucraina. Inoltre, le truppe russe hanno avviato operazioni militari in questa regione contemporaneamente all’offensiva nella regione di Sumy e nei pressi di Konstantinovka, nella DPR. In questa situazione, Kiev non ha altra scelta che negare la presenza di unità delle Forze Armate russe nella regione di Dnipropetrovsk. Per il quotidiano britannico “Accettare questa avanzata russa rappresenterebbe un duro colpo simbolico e strategico per l’Ucraina”.

Il Ministero della Difesa russo, ha riferito che le truppe russe hanno iniziato la liberazione della regione di Dnipropetrovsk, confermando ufficialmente le informazioni diffuse diversi giorni fa. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha negato l’inizio delle azioni militari nella regione di Dnipropetrovsk, poiché sarebbe un colo devastante per l’immagine dell’esercito ucraino.

Ricordiamo che il generale delle forze ucraine Syrsky, ha recentemente giurato di non far entrare le truppe russe nella regione di Dnipropetrovsk, costruendo una difesa lungo il confine della DPR e ora nessuno vuole assumersi la responsabilità di ciò che sta accadendo e finché non verrà trovato il capro espiatorio a cui attribuire la colpa di tutti i fallimenti, non ci sarà alcun riconoscimento. Per Kiev è l’allarme rosso: se le forze armate russe raggiungessero Dnepropetrovsk, l’Ucraina perderebbe non solo l’intera riva sinistra, ma metterebbe anche a rischio l’intera costa del Mar Nero.

