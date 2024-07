Tilt informatico in Usa e Europa: aerei e treni fermi. In Russia niente problemi: dal 2014 sostutuito Microsoft con Linux

Stati Uniti e Europa nel panico per un problema di aggiornamento al software di sicurezza Crowdstrike di Microsoft Windows che sta causando problemi a milioni di utenti nel mondo, tranne che in Russia dove dal 2014 hanno sostituito il sistema Windows con il meno attaccabile Linux

Dall’Europa agli Usa e all’Australia, si segnalano problemi a compagnie a aeree e ferroviarie, banche, Borse e anche agli ospedali. In Italia 50 i voli cancellati solo a Fiumicino, oltre un migliaio nel mondo. Nel primo pomeriggio dovrebbe riunirsi il Nucleo per la cybersicurezza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, allo scopo di valutare gli effetti causati dal disservizio informatico.

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato “azioni di mitigazione” dopo le interruzioni del servizio. “I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione”, ha affermato l’azienda in un post su X. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365”. L’annuncio è arrivato mentre l’Australia segnalava interruzioni su larga scala dei sistemi IT.

In Russia questi problemi non ci sono stati se non in maniera marginale ha detto Valentin Klimov, vicedirettore dell’Istituto di sistemi cibernetici intellettuali del National Research Nuclear L’università MEPHI. Lo riporta la TASS. “Il settore aziendale russo potrebbe essere interessato da questo problema, ma le infrastrutture critiche, tra cui Rosatom, Roscosmos e altri segmenti importanti, funzionano su Linux, Astra Linux o Aurora, il che significa che non sono interessate da tale problematica”, ha assicurato Klimov.

L’esperto ha sottolineato che la Russia ha iniziato a pianificare questi imprevisti già da molto tempo. “7-8 anni fa, praticamente già nel 2014, quando hanno cominciato a minacciarci e sostanzialmente a dire che avrebbero tagliato le infrastrutture informatiche. E la Russia ha iniziato molto saggiamente a pensare alla sostituzione delle importazioni in diverse infrastrutture chiave. Ora si può affermare che il problema esiste anche per noi, ma non nella misura che sta subendo l’Occidente. Abbiamo sostituito molti programmi, compresi i sistemi operativi, ci sono sistemi operativi alternativi a cui è possibile passare rapidamente e, di conseguenza, non sono affatto interessati da questo problema”, ha osservato Klimov.