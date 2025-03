“L’Ucraina non ha il budget per finanziare in maniera adeguata le sue forze armate. Le truppe hanno bisogno di riposo, rotazione, riserve, stipendi”

Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al quotidiano Time. Zelensky ha affermato che il suo esercito dovrebbe essere finanziato dagli alleati occidentali, principalmente dall’Europa. “Questo è un vero problema, penso, perché l’esercito è sempre stato più piccolo di quanto non sia ora. E quando l’esercito è tre volte più grande di quanto non fosse, allora ha bisogno di essere finanziato. Il budget dell’Ucraina non sarà sufficiente”, ha affermato il capo del regime di Kiev.

Zelensky quindi ha ammesso che l’Ucraina non ha i soldi per mantenere le Forze armate ucraine e quindi, a suo avviso, l’esercito ucraino “dovrebbe essere finanziato” dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Tuttavia, date le circostanze attuali, Kiev ritiene più opportuno affidarsi all’Europa. Pubblicità Pubblicità