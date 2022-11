Tir travolge ambulanza: muore l’autista 28enne del 118 e il paziente che stava portando a casa

Una tragedia si è consumata ieri mattina: un autoarticolato ha travolto un’ambulanza del 118 ed ha ucciso l’autista e il paziente a bordo

È accaduto poco dopo le 10.30 lungo lo svincolo che collega il casello di Ancona Nord alla SS76. A perdere la vita è stato Simone Sartini, 28 anni, che ra alla guida dell’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e Cosimo Maddalo, 81enne, il paziente che era all’interno del mezzo, il quale dopo una visita medica all’ospedale regionale di Torrette, stava per essere accompagnato a casa.

Secondo quanto ricostruito, l’ambulanza viaggiava verso Senigallia per accompagnare il paziente Cosimo Maddalo nella sua abitazione, quando arrivati sulla rampa che collega il casello di Ancona Nord alla SS76, un autoarticolato diretto verso l’interporto, guidato da un ragazzo romeno di 29 anni, ha travolto l’ambulanza, schiacciandola sul guard rail. Nel devastante impatto. Simone Sartini ed il paziente sono morti sul colpo. Un altro operatore del 118, che era sull’ambulanza è rimasto ferito gravemente ma per fortuna non in pericolo di vita, mentre il conducente del tir è rimasto illeso.

Il primo ad arrivare sul posto è stato un altro camionista che ha subito lanciato l’allarme. Pochi minuti dopo sono arrivate le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo per Cosimo e Sartini non c’era più niente da fare. Nello schianto coinvolta anche una Bmw con a bordo un 60enne di Ancona che ha riportato solo ferite lievi.

La polstrada che ha eseguito i rilievi ha anche fatto gli accertamenti nei confronti degli automobilisti coinvolti, ma nessuno è risultato positivo ad alcol e droghe. Il pm di turno Valeria Cigliola ha aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale.