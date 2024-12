Tir travolge travolge e uccide mamma 34enne con 2 bimbi nel passeggino e scappa: salvi miracolosamente i 2 piccoli

E’ caccia al conducente del camino che ha ucciso una donna e poi si è dato alla fuga, illesi due gemelli di un anno che erano nel passeggino

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi 11 dicembre 2024, in viale Renato Serra, all’incrocio con semaforo con.via Scarampo, a Milano. La vittima è una mamma di 34 anni. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, insieme alla nonna di 59 anni con il verde, spingendo un passeggino con dentro i suoi due gemellini di un anno e mezzo, quando è sopraggiunto un tir che stava svoltando a destra e l’ha travolta. Nell’impatto la 34enne è deceduta sul colpo, mentre i due bimbi sono rimasti miracolosamente illese,. Il camionista invece si è dato alla fuga.

Sul posto sono arrivati soccorritori di Areu 118, che nulla hanno potuto fare per la donna se non costatarne il decesso, mentre i bambini e la nonna, che sono rimasti illesi, ma sono stati accompagnati per accertamenti in ospedale. Sono in corso le indagini della polizia locale per rintracciare il camionista e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.