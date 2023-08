“Tiro al bersaglio” di un tank russo che da solo distrugge 8 blindati ucraini

Il video sui canali di Mosca è diventato virale: un carro armato russo, da solo distrugge otto blindati ucraini come se stesse giocando al tiro al bersaglio

Il video mostra una colonna di blindati ucraini che avanza e un tank russo che li distrugge uno dopo l’altro, con gli operatori di un drone che riprende la scena, che commentano divertiti e soddisfatti l’azione del carro armato.

Il video risale a metà giugno ed è la sintesi di uno scontro durato poco più di dodici minuti sul fronte della controffensiva ucraina. Mostra la tattica usata negli attacchi e gli errori di coordinamento dei generali di Kiev: i blindati avanzano in fila indiana lungo i percorsi bonificati dalle mine russe e quando raggiungono la linea dei boschi, la fanteria scende dai veicoli per assaltare le trincee nemiche, ma si trovano davanti al tank russo – a sinistra nelle immagini – che corre ad affrontare gli avversari, poi coperto dagli alberi – prende la mira e li colpisce a distanza ravvicinata con il potente cannone da 125 millimetri e sul campo restano otto mezzi di Kiev in fiamme.

Nel filmato integrale, a un certo punto gli ucraini avviano la retromarcia, ma dopo pochi secondi si bloccano rimanendo immobili mentre il carro armato prosegue la strage. Non ci sono stime dei caduti, ma il conto è presto fatto, ognuno dei blindati trasportava da cinque a dieci uomini.