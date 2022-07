Tocca il cancello di un condominio e resta folgorato: 14enne muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Un ragazzino dopo avere toccato un cancello è stato raggiunto da scarica elettrica, trasportato subito in ospedale, è deceduto poco dopo l’arrivo

È successo nella serata di ieri venerdì 29 luglio in via Regalbuto, periferia della Borghesiana, a Roma. La vittima è Saiti Skender, un ragazzo di 14 anni. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava giocando in strada con un coetaneo, quando ha toccato le sbarre di ferro di un cancello condominiale ed è stato raggiunto da una forte scarica elettrica. Il 14eenne è caduto a terra tramortito e l’amico che era con lui ha subito allertato parenti e amici, che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare il ragazzo, ma senza esito, quindi lo hanno trasportato su un’ambulanza al Policlinico Tor Vergata, dove i medici hanno provato a riportarlo in vita, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Frascati. L’ipotesi “è che alcuni fili elettrici fossero a contatto con le sbarre e che dunque sarebbero fuoriusciti dall’impianto. La causa dell’incidente al vaglio degli investigatori è dunque la corretta messa a norma del cancello. La salma non è ancora stata restituita ai genitori ed è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.