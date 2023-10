Tom Hanks: “In quella pubblicità non sono io. È intelligenza artificiale” e annuncia azione legale

A Tom Hanks, tramite l’Intelligenza artificiale sono stati “rubati” voce e volto (visibilmente ringiovanito) usandoli per uno spot legato alla pubblicizzazione di un piano assicurativo legato alle cure odontoiatriche. L’attore agirà legalmente

In rete circola un video nel quale Tom Hanks fa pubblicità a una compagnia di assicurazioni, ma è un fake, l’attore infatti ha subito ai suoi follower su Istagram che è si tratta di una truffa realizzata con l’intelligenza artificiale che gli ha rubato l’immagine.

Tom Hanks nella giornata di sabato ha avvertito i suoi fan che non ha nulla a che vedere con un video nel quale una sua versione digitale fa pubblicità a un’assicurazione dentistica. Un fermo fotogramma del video con il Tom Hanks generato da un’intelligenza artificiale è diventato dunque un post di Instagram accanto al quale l’attore ha scritto: “Attenzione! Sta circolando un video che reclamizza un’assicurazione dentistica con una mia versione digitale. Io non c’entro niente. Tom Hanks”.

Nl video truffaldino, appare evidente che il Tom Hanks ricreato dall’intelligenza artificiale non è quello attuale, che ha 67 anni, ma una sua versione più giovane, forse dei tempi di Cast Away se non di Salvate il Soldato Ryan, e quindi è facile scorgere l’inganno, ma ciò che è successo è comunque grave, perché dimostra che le paure di chi aderisce o sostiene lo sciopero degli attori, hanno ragione di esistere, perché davvero l’immagine di una star è stata “rubata” e poi riutilizzata per ragioni personali, nel caso specifico per scopo di lucro.

Tom Hank si è espresso più volte, negli ultimi tempi, sulle intelligenze artificiali. Nel mese di maggio, ad esempio, ha fatto un lungo intervento durante un podcast. “La prima volta che abbiamo fatto un film che ha richiesto che venissero immagazzinati in un computer moltissimi nostri dati, in altre parole le nostre sembianze, è stata quando abbiamo girato Polar Express”, ha detto l’attore, aggiungendo che “Sapevamo che tutto questo sarebbe accaduto. Sapevamo che sarebbe stato possibile inserire le più dettagliate informazioni possibili in un computer, trasformandole in un volto e in un corpo. Da allora questa cosa è cresciuta esponenzialmente e ne vediamo dappertutto i risultati”.

Infine Hanks ha concluso: “Qualunque persona può essere ricreata a qualsiasi età grazie a un’intelligenza artificiale o alla tecnologia del deep fake. Potrei essere investito da un autobus domani, ma le mie performance potrebbero continuare all’infinito. Se anche si dovesse sapere che la mia immagine è stata generata da un’intelligenza artificiale o grazie all’uso del deep fake, non si potrà dire che non si tratta di me o che la mia immagine non sia realistica”.