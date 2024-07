Torino. Lite familiare: anziano padre uccide il figlio 40enne a sprangate 

Padre e figlio vivevano da soli da dieci anni, da quando la moglie dell’84enne era mancata

È accaduto nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio in una villetta a Roletto, in provincia di Torino. Secondo quanto al momento ricostruito, Pierangelo Romagnollo, di 84 anni, ha ucciso il figlio Ailton nella giardino della loro villa di due piani, in borgata Roncaglia, dopo un diverbio. Padre e figlio vivevano da soli da ormai dieci anni, da quando la moglie dell’84enne era mancata. La vittima, di origini brasiliane, era stato adottato da quando era piccolo. I vicini di casa descrivono Ailton come una persona cordiale e avrebbero confermato ai carabinieri che però spesso padre e figlio litigavano.

L’uomo ha poi chiamato un conoscente per raccontare quanto accaduto e quest’ultimo ha chiamato i carabinieri. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pinerolo e il nucleo operativo radiomobile che hanno avviato le indagini coordinate dal sostituto procuratore Paolo Del Grosso della procura di Torino.