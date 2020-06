Torrenova (ME). Cane colpito in testa con una zappa e poi sotterrato vivo: soccorso, adesso è fuori pericolo

Una violenza inaudita su un povero cane: prima colpito con una zappa in testa e poi sotterrato ancora vivo

È accaduto ieri mattina, in un terreno, in prossimità della piazza Autonomia Siciliana a Torrenova, in provincia di Messina. Ignoti hanno massacrato un povero cane colpendolo più volte in testa con una zappa, poi lo hanno sotterrato ancora vivo. Il povero animale nonostante fosse sotto terra ha iniziato a latrare e fortunatamente alcune persone che abitano nelle vicinanze lo hanno sentito e sono intervenuti, salvandogli la vita.

Il cane di razza meticcia, era ancora vivo ma in fin di vita, ma grazie alle cure del veterinario e alla sua ha forza di sopravvivere, adesso è fuori pericolo.

Non è ancora chiara la dinamica di una vicenda della quale non si conosce l’autore di quello che è brutale massacro, ma il sindaco della cittadina Salvatore Castrovinci, nel condannare l’episodio, ha preannunciato che presenterà una denuncia contro ignoti. Saranno quindi le forze dell’ordine che cercheranno di identificare il balordo che ha commesso questa atroce azione.