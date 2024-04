Tra le vittime dell’esplosione di Suviana c’è Vincenzo Franchina di Patti: si era sposato meno di un anno fa

Tra le tre vittime dell’esplosione avvenuta ieri nella centrale idroelettrica di Bargi nei pressi del lago di Suviana, nel bolognese, c’è Vincenzo Franchina nato a Patti in provincia di Messina

Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase e il siciliano Vincenzo Franchina, sono le tre vittime accertate tutte “trasfertisti”, della tragedia accaduta ieri. Vincenzo Franchina, di Patti era il più giovane e si era sposato un anno fa ed era papà di un bimbo di pochi mesi.

I tre al momento dell’esplosione alla centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana si trovavano all’ottavo piano sotto lo zero e sono morti sul colpo. Risultano ancora dispersi quattro,colleghi, quasi tutti di ditte esterne e altri cinque sono ricoverati in gravi condizioni tra Bologna, Cesena, Parma e Pisa. Altri tre sono rimasti illesi.

La vittima più giovane è Vincenzo Franchina, nato a Patti, in provincia di Messina, il 12 maggio del 1988 e residente a Sinagra. Era un elettricista industriale, diplomatosi, si legge nel suo curriculum su LinkedIn, all’istituto tecnico industriale Torricelli in provincia di Messina. Sul suo profilo Facebook la foto di copertina lo ritrae nel giorno del suo matrimonio mentre taglia la torta nuziale con la sua Enza, a maggio di un anno fa. C’è sempre lei nella sua ultima foto postata a fine marzo: ancora loro nel giorno più felice festeggiato a Sinagra, dove Vincenzo viveva. Non hanno potuto nemmeno festeggiare un anno di matrimonio Enza e Vincenzo che era un appassionato di Vasco e di Ligabue, si capisce dalle citazioni che il 36enne metteva su Facebook. Degli inni alla vita, una vita piena di amici e di affetto, si vede dalle sue foto, spezzata lavorando a mille chilometri di distanza da casa.

La seconda vittima Mario Pisani era il più anziano. Ex dipendente Enel, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe, poco distante da Taranto, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 8 maggio. Avrebbe invece compiuto 46 anni il 23 giugno Pavel Petronel Tanase, di origine romene, ma residente a Settimo Torinese.

I cinque rimasti feriti sono ricoverati in gravi condizioni, quattro sono stati trasportati all’ospedale in codice 3. Il più grave è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena: l’uomo è in prognosi riservata nel reparto Grandi Ustionati e nello stesso ospedale è ricoverato anche un altro operaio, l’unico in codice 2, che nell’incidente ha riportato un’ustione a una mano di minore gravità e si trova in osservazione breve intensiva. Un altro operaio è stato trasportato al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale di Pisa, mentre gli altri due colleghi sono stati portati uno a Parma e uno all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione con problemi respiratori causati dall’inalazione di sostanze tossiche. Due dei feriti lievi sono invece rimasti tutto il giorno sul posto: non si sono voluti allontanare per rimanere vicino ai compagni. La loro ricostruzione dei fatti sarà fondamentale.