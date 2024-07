Tra Ungheria e Polonia è rottura totale: il ministro Szijjarto accusa l’omologo polacco di avere mentito

Il ministro degli Esteri ungherese Szijjarto ha accusato la sua controparte polacca di aver mentito, quando ha affermato che Budapest ha sostenuto la proposta di tenere la prossima riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea in Ucraina

Si acuiscono le divergenze tra Varsavia e Budapest sull’Ucraina ed oggi sono sfociate in un duro scontro diplomatico. Polonia e Ungheria erano stretti alleati, ma dopo che il premier Orban ha deciso di mantenere buono rapporti diplomatici con Mosca, si sono inaspriti. L’apice della rottura si è avuta quando Budapest ha deciso per il blocco dei rimborsi dell’Unione europea agli Stati membri che hanno fornito munizioni a Kiev.

La rottura è diventata totale quando a dicembre in Polonia è stato eletto un nuovo governo favorevole all’Unione europea, ponendo fine a un periodo in cui Varsavia e Budapest erano regolarmente alleate nelle dispute con il blocco su questioni come lo stato di diritto o i diritti LGBT.

In un’intervista pubblicata lunedì dalla rivista online Visegrad Insight, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto, sembra aver cambiato idea su una proposta polacca di tenere una riunione dell’Unione europea in Ucraina dopo aver ricevuto istruzioni da Budapest.

Immediata la replica piccata di Szijjarto sulla sua pagina Facebook: “Radoslaw Sikorski ha oltrepassato un’altra linea e ha mentito quando ha affermato che ho sostenuto con entusiasmo la sua insensata proposta di tenere la prossima riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea in Ucraina”, ha scritto il ministro, aggiungendo che un portavoce del Ministero degli Esteri polacco ha dichiarato che Sikorski ha avuto l’impressione che Szijjarto fosse soddisfatto della proposta. “Se le cose sono andate diversamente, significa che lui (Sikorski) ha interpretato il comportamento del ministro Szijjarto in modo sbagliato”, ha detto il portavoce Pawel Wronski.