Trabia (PA). Bimba di 5 anni muore annegata nella piscina di casa: inutile la corsa in ospedale

Miriam, una bambina di appena 5 anni, nel pomeriggio oggi è morta annegata nella piscina di casa

La tragedia è avvenuta intorno alle 15, in un’abitazione di Trabia, in provincia di Palermo. Secondo quanto raccontato dalla nonna, i genitori della piccola erano fuori per lavoro e lei e la bimba si trovavano da sole in casa, quando la piccola sarebbe caduta nella piscina. È stata la stessa nonna che accortasi di quanto stava accadendo, ha portato la bimba al pronto soccorso di Termini Imerese, ma per lei non c’era più nulla da fare.

La dinamica di quello che appare un incidente casalingo sono al vaglio dei carabinieri ai quali sono affidate le indagini.

Sul posto p arrivato il medico legale sta eseguendo l’ispezione cadaverica. Sarà poi la procura di Termini Imerese a valutare cosa fare.