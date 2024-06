Tragedia al casello dell’A12, auto travolge veicoli in coda : 3 morti e 6 feriti tra cui due bambini. Ipotesi malore alla guida

Un terribile incidente al casello di Rosignano, nell’autostrada Roma-Genova, ha portato alla morte di tre persone e la ferimento di altre sei

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, in un casello dell’A12, all’altezza di Rosignano, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto, ma la dinamica è da accertare, sembra che un’auto è arrivata ad altissima velocità al asello e si è schiantata contro altre due macchine in coda, provocando una carambola che le ha fatte ribaltare. I veicoli tamponati violentemente, sono schizzati come schegge ed hanno letteralmente travolto, e distrutto, il casello.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, l’automobilista che ha provocato l’incidente potrebbe aver avuto un malore e quindi potrebbe aver premuto sull’acceleratore inavvertitamente arrivando al casello ad alta velocità. Questo spiegherebbe l’impatto violentissimo sulle altre auto e sul gabbiotto autostradale. Nel terribile impatto due coniugi tedeschi, occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda, sono deceduti, mentre altre sei persone sono rimaste ferite in modo grave, tra cui due bambini di tre e sei anni. La terza vittima è un ragazzo a bordo di un’altra auto coinvolta nello schianto.

Sul posto sono arrivati le ambulanze, i vigili del fuoco oltre alla polizia stradale. La struttura del casello ha subito danni molto gravi ed è praticamente distrutta.