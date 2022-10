Tragedia al Circo Orfei: trapezista 24enne cade e si frattura il cranio. Il terrificante video ripreso dal pubblico

Una trapezista 24 anni è caduta da almeno 4 metri di altezza ed è gravissima: si stava esibendo davanti al pubblico senza rete di protezione. L’incidente è stato ripreso da uno spettatore con il telefonino

E’ accaduto ieri sera, nel circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari. Una trapezista di 24 anni, di origini ucraine, è caduta da almeno 4 metri di altezza, procurandosi la frattura del cranio. La circense si stava esibendo davanti al pubblico senza rete di protezione, intenta ad eseguire una piroetta sul trapezio, quando, per cause da accertare è caduta battendo violentemente la testa sul pavimento.

L’agghiacciante momento della caduta davanti al pubblico impietrito dalla scena è stato ripreso da uno spettatore che ha immortalato la drammatica scena con il suo telefonino. Lo spettacolo è stato subito interrotto.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che hanno trasportato a d’urgenza, in codice rosso, la 24enne in ospedale, dove gli è stata diagnosticata un’importante frattura al cranio oltre a lesioni in varie parti del corpo, tra cui – quella più grave – al fegato. La ragazza è stata operata ed ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.