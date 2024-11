Tragedia all’Alba, tragico scontro tra due volanti della polizia: muore un agente di 32 anni, feriti 2 colleghi e un passeggero

Un tragico incidente stradale si è verificato all’alba di oggi: due volanti della polizia si sono scontrate e un giovane poliziotto è deceduto

Lo scontro è accaduto intorno alle 5 di oggi in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con via dei Monfortani, nel quartiere romano di Monte Mario a Roma. La vittima è un poliziotto di 32 anni. Amar Kudin che prestava servizio presso il distretto Primavalle della capitale. Dalle prime informazioni sembra che due volanti della polizia in servizio, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente e una delle nel violentissimo impatto si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per il 32enne agente non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso, mentre una donna è trasportata al San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito. Un altro passeggero è stato portato al San Filippo Neri , presumibilmente una persona precedentemente fermata. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale che ha chiuse le strade limitrofe al luogo della tragedia.