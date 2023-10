Tragedia di Mestre. Recuperata la scatola nera del bus: l’ipotesi più probabile è un malore improvviso dell’autista

“Nessun urto con altri mezzi, nessun incendio prima dell’incidente, nessun segno di frenata. Il mezzo andava lentamente”

Queste le dichiarazioni del procuratore di Venezia Bruno Cherchi, che indaga sul terribile incidente di Mestre nel quale sono morte 21 persone tra cui 2 bambini e l’autista del bus. Secondo quanto ricostruito al momento anche grazie alle telecamere della zona che hanno registrato il momento dello schianto, l’autobus andava piano, particolare confermato da tutti i testimoni, alcuni dei quali ascoltati in ospedale dai carabinieri e dalla polizia locale e anche da alcuni automobilisti che in quel momento transitavano sulla strada. Inoltre il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ha escluso altre possibilità, tra cui un urto con altri mezzi e un’avaria del mezzo che aveva solo anno di vita.

Il procuratore sul fatto che il mezzo fosse elettrico ha parlato della possibilità di una “fuoriuscita del gas dalle batterie di litio” che sono state sequestrate. Ma Massimo Fiorese amministratore delegato della società ‘La Linea’, proprietaria del bus, ha precisato che “le batterie stanno in un contenitore stagno a cui viene tolto l’ossigeno per evitare esplosioni e c’e’ solo un gas inerte per scongiurare incendi”. E infatti l’incendio non c’e’ stato: solo un principio di rogo e tanto fumo. Fiorese con gli occhi gonfi ha aggiunto: “Era più facile che cadesse un meteorite che un incidente così”.

A fronte di tutte queste prove, l’ipotesi prevalente è di un malore improvviso che ha colto Alberto Rizzotto, 40 anni, autista esperto che godeva di buona salute come certificano le visite annuali aziendali, che ha causa del malore ha perso il controllo del bus che ha prima urtato il guardrail strisciandolo per una cinquantina, per poi sfondarlo e volare giù per 15 metri. Il magistrato ha sottolineato che per chiarire questo particolare fondamentale è “importante” eseguire l’autopsia sulla salma dell’autista.

Al momento non ci sono indagati, il guardrail, datato anni Cinquanta, “malconcio, con un buco” e in apparenza sottile “come una ringhiera”, è solamente una concausa dell’incidente. La Procura lo ha sequestrato insieme al che è stato messo in un deposito: è ancora bianco, non intaccato dalle fiamme. Sequestrati anche l’intero tratto di strada, ma Cherchi assicura che “indagherà le persone solo ci sono concrete responsabilità, non tanto per farlo”.

L’ipotesi più probabile è che i decessi siano avvenuti per i traumi causati dall’impatto. All’obitorio allestito vicino all’ospedale dell’Angelo non ci si può avvicinare. Le forze dell’ordine proteggono il dolore dei familiari. Alcuni dei 15 feriti, quelli non in terapia intensiva, chiedono che fine abbiano fatte i loro parenti.

Il video segna le 19:38 e 29 secondi quando compare il bus dei turisti di ritorno da Venezia. Viaggia a una velocità ridotta, nel traffico delle ore di punta. Poi scompare pochi istanti nascosto da un altro bus che viaggia nella corsia parallela. Lo si vede ricomparire poi nell’istante esatto in un cui sfonda il guardrail precipitando dal cavalcavia. Le immagini sembrano quindi escludere il coinvolgimenti di altre auto come si era ipotizzato. La scatola nera “mantiene in memoria registrazioni continue di quello che accade all’interno e all’esterno” è stata recuperata e darà altre indicazioni sulla dinamica dell’incidente.