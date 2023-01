Tragedia familiare. Accoltella la moglie e si impicca in giardino: a trovare i corpi la figlia 17enne

Avrebbe colpito la moglie alle spalle con 4 o 5 fendenti e poi si sarebbe impiccato in giardino. Si indaga sui motivi che hanno scatenato la furia dell’uomo



È accaduto nella serata di ieri domenica 15 gennaio in una villetta della strada vicinale santa Lucia, all’incrocio con via Duchessa d’Andria, a Trani. Le vittime sono Massimo Petrelli di 52 anni e la moglie Teresa Di Tondo di 43 anni, educatrice in una cooperativa di assistenza sociale specialistica, che prestava servizio nelle scuole. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio/suicidio. L’uomo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe colpito la moglie alle spalle con una serie di coltellate, almeno quattro, all’interno della loro abitazione, poi si è diretto nel giardino, all’esterno della villetta e si sarebbe suicidato impiccandosi. È stata la figlia adolescente della coppia, che tornata a casa allarmata per le mancate risposte della mamma alle sue telefonate, ha fatto la tragica scoperta.

Sul luogo chiamati dalla figlia, sono intervenuti i Carabinieri con il magistrato di turno dott.ssa Roberta Moramarco che hanno avviato le indagini sull’omicidio/suicidio.