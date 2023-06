Tragedia familiare: Il papà dimentica la figlioletta di un anno nell’auto parcheggiata: trovata morta dalla madre

Il papà doveva lasciarla all’asilo, ma ha parcheggiato l’auto dimenticando la sua bambina di un anno dentro: ritrovata dopo ore non è stato possibile salvarla

Una bambina di circa un anno è stata trovata senza vita in una macchina in zona Cecchignola, a Roma. Ad accorgersi della piccola è stato un carabiniere che lavora alla Divisione generale per il personale militare del ministero della Difesa. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, a lasciare la bambina di appena un anno da sola in una una Renault Megane rossa, è stato il padre, che ha parcheggiato l’auto in via dei Fucilieri per accompagnare la bimba all’asilo interno per i dipendenti del dicastero, poi intorno alle ore 14 mamma sarebbe dovuta andare a prenderla.

A lanciare l’allarme è stato un passante e sul posto arrivati i militari dell’Esercito di una struttura all’interno della cittadella della Cecchignola e uno dei soldati avrebbe infranto il vetro del finestrino per portare in salvo la piccola priva di sensi. Poco dopo sono arrivati i soccorsi e il personale del 118 ha provato a rianimare la bambina, ma purtroppo era già troppo tardi.

Sotto choc la mamma della piccola nell’apprendere la notizia che sua figlia non era presente nell’istituto . Il padre risulta indagato per “abbandono di minore” come atto dovuto. Dal 2020 l’articolo 172 del codice della strada prescrive l’obbligo di installare seggiolini anti abbandono.

I dispositivi in questione sono obbligatori per i bambini di età inferiore ai 4 anni e sono stati introdotto dalla legge 117 del 1° ottobre 2018, disciplinato dal codice della strada e dal regolamento attuativo adottato nel 2019 con il dl 122 del ministro per le Infrastrutture e i trasporti.

La Polizia di Stato ha anche emanato una specifica circolare in cui si prescrive l’utilizzo automatico del sistema a ogni utilizzo, con l’emissione di un segnale di allarme percepibile all’interno e all’esterno dell’automobile, che possa attirare fin da subito l’attenzione del conducente.